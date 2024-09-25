القوارب الشراعية 43 قدماً تعود للإبحار السبت في شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً «الجولة الأولى من بطولة دبي 2024 - 2025»، والذي سيقام السبت المقبل على مياه شواطئ دبي بالقرب من الواجهة البحرية في دانة الدنيا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً.

وأخطرت اللجنة المنظمة للسباق عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي، النواخذة والملاك ببدء إجراءات التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل يومياً حتى ظهر يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

كما باشرت اللجنة المنظمة في النادي وفور الانتهاء من السباق الافتتاحي للموسم السبت الماضي في التنسيق المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، الذين يقفون خلف نجاح كافة الفعاليات وذلك من أجل الترتيب لهذا الحدث المهم والذي يجمع النخبة من كبار النواخذة والملاك.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنواخذة والملاك والبحارة المشاركين في أول سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، مؤكداً أن هذه الفئة تعد الأقدم والأعرق بين كل الفئات.

حيث تزامن تنظيمها في شواطئ دبي مع تأسيس النادي عام 1988 ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الموسم الماضي نظم النادي نحو 102 سباق، حيث يخمل سباق يوم السبت الرقم الثالث بعد المئة في عدد السباقات الخاصة بهذه الفئة في دبي.

كما نقل محمد عبدالله حارب الفلاحي تحيات وشكر أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، إلى أعضاء اللجنة المنظمة واللجان المعاونة والشركاء، مثمنين جهودهم وإسهاماتهم الواضحة في المواسم الماضية والموسم الحالي الذي حقق بداية أكثر من رائعة مع افتتاح فعاليات الموسم.

وأثنى المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كذلك على المشاركين في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي شهد مشاركة ما يصل إلى خمسين قارباً في فئتي الشباب والناشئين منها 19 قارباً تنافست في فئة الناشئين، وهو أمر مشجع.

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