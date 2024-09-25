«بولو الحبتور» يدشن موسمه الجديد 12 أكتوبر

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يدشن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية موسمه الرياضي 2024 / 2025 في الـ 12 أكتوبر المقبل، ويتضمن نشاط الموسم الرياضي المقبل 17 فعالية تتفاوت من حيث القوة والمستوى بسبب «الهانديكاب»، وتمت مراعاة تنوع مستوى البطولات لكي تتاح الفرصة لكافة المراحل العمرية وللاعبين المبتدئين والهواة والمحترفين على حد سواء بالمشاركة.

وسينطلق الموسم في 12 أكتوبر بمباراة افتتاحية استعراضية ثم كأس السيدات الخيرية في الـ 26 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي تبدأ كأس الهالوين السنوية وتستمر حتى الـ 2 من نوفمبر.

من جهته، أكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومؤسس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أن النادي عمد إلى تنوع الهانديكاب لإتاحة الفرصة كاملة لكافة المراحل العمرية للمشاركة لتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب تركيز النادي على الاهتمام ببراعم الأكاديمية الذين سيشكلون القاعدة لمختلف المراحل العمرية، متمنياً للجميع موسماً موفقاً وناجحاً.

وأشار الحبتور إلى أن ظهور عدد مميز من اللاعبين واللاعبات المواطنين يدفعنا إلى استمرار دعمنا للعبة والتحليق بها إلى آفاق أرحب وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

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