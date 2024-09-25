الشعفار يشارك في عمومية دولي الدراجات

المصدر: دبي ــ البيان

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يشارك أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات في عدد من اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي واجتماع الجمعية العمومية الـ195 للاتحاد الدولي للدراجات وبطولة العالم للدراجات على الطريق، وأصحاب الهمم، والتي تستضيفها زيورخ في سويسرا خلال الفترة من 21 حتى 27 الجاري.

يسبق اجتماع الجمعية العمومية عدد من الاجتماعات المهمة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على مدار 4 أيام متتالية يتم خلالها الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية والمالية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الجمعية العمومية أجندة ضخمة من 24 بنداً، تبدأ بالكلمة الافتتاحية لرئيس الاتحاد الدولي ومن ثم مناقشة تقارير عمل لجان القيم والنزاهة ومكافحة المنشطات واللجنة الطبية والقانونية والعلاقات الدولية وتقارير المديرين التنفيذيين والمركز الدولي للتدريب ولجنة الدراجة للجميع.

إضافة إلى تقارير بطولات العالم للدراجات بمختلف اختصاصاتها وتقارير لجان الاتصال والإعلام والتسويق، وفي ختام الاجتماع سيتم تكريم أبطال العالم والفرق أصحاب الإنجازات والجهات الداعمة والرعاة في مجال رياضة الدراجات الهوائية.

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