استقبال حافل بالورود لمنتخب الكاراتيه

المصدر: دبي - البيان

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عادت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه، مساء أول من أمس، إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في بطولة آسيا للرجال والسيدات التي أقيمت في مدينة هانغتشو بالصين خلال الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر الجاري، والتي شارك فيها 355 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة من مختلف أرجاء القارة.

حيث حققت اللاعبة فاطمة خصيف الميدالية الفضية في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كجم للسيدات. كان في مقدمة مستقبلي البعثة في مطار دبي الدولي، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

من جانبه، وجه اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي الشكر للبعثة على ما قدمته في هذه البطولة الآسيوية التي شارك فيها كوكبة من نجوم اللعبة.

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