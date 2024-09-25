دبي تستضيف بطولة العالم لرواد المبارزة أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي، للمرة الأولى في المنطقة، بطولة العالم لرواد المبارزة، بمجمع حمدان الرياضي من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وبإشراف الاتحاد الدولي للمبارزة، بمشاركة أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، سيتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والايبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش) ضمن ثلاث فئات عمرية مختلفة في الفردي وهي 50 - 59، و60 - 69، وفوق 70 عاماً، إضافة إلى منافسات الفرق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أهمية الحدث للترويج لرياضة المبارزة وتعزيز دور الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أنه ليس غريباً منح استضافة هذا الحدث الرياضي لدبي التي تحظى بثقة الاتحاد الدولي للمبارزة، وقال: عودتنا دبي بفضل رؤية القيادة الرشيدة أن تكون رقم واحد وعنواناً للإبداع واستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية التي تكون محط أنظار العالم.

وأضاف: نشكر مجلس دبي الرياضي على ما قدمه لنا من دعم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، ونحن في أسرة المبارزة نفخر دوماً بفكر وعطاء هذه المؤسسة الرياضية الرائعة التي تحقق النجاح تلو النجاح وإطلاق المبادرات والابتكارات الخلاقة التي يشهد بها الجميع.

وختم قائلاً: «أكرر الشكر والتقدير لجميع الجهود الطيبة التي بذلها الأخوة بمجلس دبي ومجمع حمدان الرياضي لاستضافة هذا الحدث الكبير، كما أشكر اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة وجميع رعاة البطولة واللجان العاملة بالبطولة والفرق التطوعية».

من جهته قال سعيد حارب: «يسعدنا أن نستضيف بطولة العالم للرواد في المبارزة 2024 التي تقام لأول مرة في المنطقة ويشارك فيها أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 58 دولة من مختلف قارات العالم، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمبارزة خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل.

ونحن سعداء أن نواصل التعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة في تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، حيث يقوم الاتحاد بعمل كبير ورائع لنشر وتطوير هذه الرياضة التي زادت شعبيتها ومكانتها كثيراً في الدولة».

وأضاف: «سعادتنا أكبر أن تقام بطولة العالم للرواد في مجمع حمدان الرياضي الذي استضاف بطولات عالم في مختلف الرياضات ومن أبرزها بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة الإمارات التي أقيمت عام 2022.

كما استضاف مجمع حمدان الرياضي معسكرات تدريبية لأبطال العالم والأولمبياد في مختلف الرياضات، ويضم المجمّع مقر ومركز تدريبات أكاديمية دولية للمبارزة، إن إقامة البطولة في دبي تعني ضمانة للنجاح لما عرف عن الإمارات من قدرة على استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى».

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