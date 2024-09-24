44 ميدالية لسباحة الذيد في البطولة التحضيرية بأندية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق فريق نادي الذيد للسباحة إنجازاً مميزاً في البطولة التحضيرية الثانية للسباحة على مستوى أندية الشارقة، حيث تمكن من حصد 44 ميدالية ملونة، تضمنت 12 ميدالية ذهبية و17 فضية و15 برونزية. كما أحرز السباح علي سهيل الكتبي كأس أحسن سباح في فئة العشر سنوات، بعد تألقه في جميع السباقات وحصوله على 4 ميداليات ذهبية.

بهذه النتائج، توج فريق الذيد بالمركز الثاني في البطولة، التي شهدت مشاركة 196 سباحاً يمثلون ستة أندية، هي الحمرية، مليحة، دبا الحصن، البطائح، والشارقة الرياضي.

أقيمت البطولة تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتهدف إلى اكتشاف المواهب المحلية الواعدة للسباحين من الأعمار الصغيرة، بدءاً من 5 سنوات وحتى 14 عاماً، ورعاية المميزين منهم.

من جانبه، أعرب سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على تنظيم هذه البطولات، وأشاد بفريق نادي الذيد على هذا الإنجاز الرائع، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم تطوير رياضة السباحة في الإمارة.

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