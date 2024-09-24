المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو اليوم عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة "بدون البدلة"، وذلك في الفترة من 27 حتى 29 سبتمبر الحالي في صالة "البيت متوحد" بإمارة الشارقة.

وتعتبر الجولة الثالثة واحدة من أصل 5 جولات خلال الموسم الجاري يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة، لفئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة في منافسات فئتي "البدلة" و"بدون البدلة".

وتحظى هذه الجولة من البطولة بأهمية كبرى كونها الجولة الأخيرة من منافسات فئة "بدون البدلة"، وتمنح الفائزين نقاطًا تصنيفية مضاعفة، بما يعزز من فرصهم في تحقيق اللقب.

وقال ياسر محمد القبيسي المشرف الفني في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن هذه الجولة تشهد معدل مشاركة غير مسبوق، حيث زادت نسبة اللاعبين المسجلين 50% عن الجولة الثانية، ويمثلون 35 أكاديمية وناديا، ما يعكس الأهمية التي تشهدها منافسات فئة بدون البدلة، علما بأنها تتطلب مهارات عالية وسرعة في التحرك واستراتيجيات مختلفة للتعامل مع غياب البدلة، التي تلعب دوراً تقنياً مهماً.

من جانبه أكد خالد ابراهيم الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف الجوجيتسو أن إقامة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في إمارة الشارقة تسهم في تحقيق إضافة نوعية في مجال نشر رياضة الجوجيتسو في الإمارة، مشيراً إلى أن إدارة التدريب الرياضي للنادي ووفقا لتوجيهات مجلس إدارة النادي اكملت استعداداتها للمشاركة الاكبر في تاريخ النادي من حيث عدد اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات المنافسة والفوز بالميداليات.

وتقام الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على مدار ثلاثة أيام، تبدأ يوم الجمعة المقبل مع فئتي الكبار والأساتذة، وتستأنف يوم السبت مع فئتي تحت 12 وتحت 14 عاماً، وتختتم يوم الأحد بمنافسات فئتي تحت 16 عاما و الشباب تحت 18 عاماً.

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