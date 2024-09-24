دبي لكرة السلة يهزم بطل الدوري الأدرياتيكي

المصدر: دبي - البيان

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لم يكن بإمكان فريق دبي لكرة السلة، أول فريق كرة سلة محترف في دبي، أن يحظى ببداية أفضل لموسمه الافتتاحي في الدوري الأدرياتيكي، حيث حصد أول فوز مستحق له ضد حامل اللقب، سرفينا زفيزدا أو ريد ستار، بحضور حشد غفير امتلأت به مدرجات كوكا كولا أرينا، مساء أول من أمس.

احتفل المشجعون من جميع أنحاء العالم، من مقيمين ومواطنين، بفريقهم المحلي حديث العهد، حيث صنع فريق دبي لكرة السلة التاريخ، بأن أصبح أول فريق إماراتي يلعب في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي. وتفجرت مشاعر الحماسة والشغف لدى الجماهير وهم يدعمون فريقهم في أجواء حماسية قل نظيرها في افتتاح هذا الموسم المثير.

والذي استغرق التحضير له سنوات عدة. وقد أذهل فريق دبي لكرة السلة العالم أجمع بفوز مفاجئ بنتيجة 86 - 84 على فريق سرفينا زفيزدا «ريد ستار» المرشح بقوة لخطف الفوز.

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