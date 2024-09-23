فريق أبوظبي يتوج بلقب مونديال الفورمولا2 للمرة الخامسة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم للفورمولا 2، التي أقيمت جولتها السادسة والختامية أمس، على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها بالبرتغال، بمشاركة 17 زورقا.

ونجح البطل الإماراتي راشد القمزي في إحراز المركز الأول، على متن زورق "أبوظبي 1"، في السباق الرئيس، ليصبح فريق أبوظبي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، وهو 5 مرات في مسيرته.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة باللقب، والتتويج به للمرة الخامسة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالعطاء المميز الذي قدمه فريق أبوظبي خلال البطولة، والجهود الكبيرة التي قدمها الفريق خلال كل جولات البطولة، والروح العالية التي مكنت راشد القمزي من المنافسة بقوة على اللقب، وانتزاع الصدارة، ليتوج بلقب جولة الختام، والإعلان عن فوزه بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، وحصول منصور المنصوري على المركز الثالث في الترتيب العام.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، دور الطاقم الفني والإداري، الذي قام وفر الأجواء المناسبة للفريق خلال كل مراحل البطولة.

وقدم راشد القمزي أداء متميزا خلال السباق الرئيس أمس، في الجولة الختامية للبطولة، دافع من خلالها عن اللقب الذي أحرزه في بطولة 2023، حيث انطلق من المركز الثاني وتصدر السباق اعتبارا من الجولة الأولى، حتى النهاية، وعلى مدار 42 دورة مسجلا زمن قدره 38:18 دقيقة، وأضاف به إلى سجله التتويج الخامس بلقب هذه البطولة، وهو الثاني على التوالي لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز.

ورفع راشد القمزي بفوزه بلقب الجولة الختامية، رصيده إلى 81 نقطة، فيما حصل منصور المنصوري قائد زورق «أبو ظبي 36» على المركز الثالث برصيد 51 نقطة، رغم خروجه من السباق الرئيس، بسبب عطل تعرض له زورقه، فيما كان المركز الثاني من نصيب زورق الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 67 نقطة، بعد أن حل ثالثا في السباق الرئيس.

من جانبه، هنأ أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق أبوظبي، مثمنا توجيهاته ومتابعته ودعمه للفريق، في كل مراحل البطولة ما كان لذلك الأثر الملموس في تحقيق اللقب.

وقال إن التتويج بلقب هذه البطولة العالمية، حلقة ضمن سلسلة حلقات النجاحات المتواصلة، التي تحققها فرق أبوظبي بكوادرها المميزة، في مختلف بطولات السباقات البحرية العالمية، التي تحمل سجلاتها الذهبية اسم الإمارات في العديد من المناسبات، ما منح الرياضات البحرية الإماراتية، مكانة رفيعة على الخريطة العالمية، وتفرد يشهد به جميع المشاركين في تلك البطولات.

وعبر البطل راشد القمزي عن سعادته بإحرازه اللقب للمرة الخامسة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقدمها النادي برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وقال إن السباق الختامي شهد صراعا شرسا من قبل الزوارق المنافسة، بعد أن تقدمت إلى المركز الأول مبكرا، ما مكنني من التحكم في مسار وإيقاع السباق حتي الوصول إلى خط النهاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز