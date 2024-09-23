النرويجي هالفارد بورشيم بطل فئة المحترفين في «تحدي الثلج» بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شارك أكثر من 600 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار في النسخة الخامسة عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، والتي شهدت نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم الذي أشعل أجواء المنافسة على مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 درجات تحت الصفر.

وحضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومحمد العتري نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشهد الحدث أكبر عدد من المشاركين منذ انطلاقه، حيث شارك أكثر من 600 متنافس من 68 جنسية منهم 426 من الرجال و200 من السيدات، ومن بينهم 263 إماراتياً وإماراتية، كما شارك 42 فريقاً في المنافسات من بينهم 5 مؤسسات حكومية، ودشنت فئة المحترفين منافسات التحدي في الساعة السادسة والنصف، وتلتها فئة «جست فور فن»، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

فوز

وفاز النرويجي هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين بعدما أنهى التحدي في زمن قياسي قدره 29:07 دقيقة، تلاه الكولومبي يسون لوندونو فرانكو في المركز الثاني بزمن 36:55 دقيقة، وحل الإسباني مارك ألونسو في المركز الثالث بزمن 37:19 دقيقة، وجاء الإماراتي حمد الصريدي في المركز الرابع بزمن 38:23 دقيقة.

وفي فئة السيدات المحترفات احتفظت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بلقبها للعام الثاني على التوالي، حيث فازت بالمركز الأول بزمن 37:16 دقيقة متفوقة على الزمن الذي حققته العام الماضي بأربع دقائق، وتلتها البيلاروسية أولغا نوموفا في المركز الثاني بزمن 40:17 دقيقة، فيما احتفظت الجواتيمالية باولينا باسكارو بالمركز الثالث للعام الثاني على التوالي بعدما أنهت التحدي في زمن 45:02 دقيقة، وحلت الإماراتية نور الخلف في المركز الرابع بزمن 49:52 دقيقة.

تحدٍ

وواجه المتسابقون خلال التحدي العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 22 عائقاً تم تصميمها لتجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي يخوضون المنافسات في التحدي والتشويق، وشهد التحدي مشاركون من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15 - 60 عاماً، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية هي فئة النخبة للرجال والسيدات، وفئة الهواة «جست فور فن» وهي فئة مفتوحة لجميع المستويات البدنية، وفئة الفرق التي يتوجب فيها على جميع أعضاء الفريق إنهاء التحدي في وقت واحد.

وتم تصميم الحواجز بما جعل المشاركين في التحدي إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث تم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين القفز في الماء البارد والتسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتعلق والقفز فوق الألواح الخشبية العالية، وغيرها من العقبات المشوقة التي زادت من قوة التنافس.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يحرص على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها.

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