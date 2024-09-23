«حشيم 81» بطل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً

المصدر: دبي - البيان

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توج القارب «حشيم 81» التابع لشركة الفتان لصناعة السفن، بقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بطلاً لفئة الشباب تحت 21 سنة وسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي 2024 - 2025، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح روزنامة سباقات الموسم الجديد.

وتفوق طاقم «حشيم 81» بجدارة على باقي القوارب المشاركة في السباق الافتتاحي للموسم والتي تجاوز عددها 50 قارباً، اصطفت جميعها قبالة جزر العالم أحد أجمل معالم الواجهة البحرية في شواطئ دبي وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة 5 أميال بحرية نحو خط النهاية بالقرب من شواطئ جميرا، حيث يعمل النواخذة والبحارة مع تغييرات سرعات واتجاه الرياح بكل حنكة واقتدار مستخدمين مهارات الإبحار التي تعلموها خصوصاً «الخايور» لتعديل مسار القارب نحو الطريق الصحيح.

ووصل «حشيم 81» أولاً إلى خط النهاية، تلاه في المركز الثاني القارب «العديد 30» لمالكه محمد راشد محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي، ثم القارب «الصعب 33» لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة خليفة محمد المرزوقي والذي حل ثالثاً، كما حل القارب «زلزال 125» التابع لشركة الفتان لصناعة الفن وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي رابعاً.

وحقق القارب «سراب 67» لمالكه محمد سلطان المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة سلطان المركز الأول في فئة الناشئين تحت 16 سنة بعدما أنهى السباق في المركز التاسع للترتيب العام ليفوز بصدارة هذه الفئة، وتقدم القارب «سراب 67» على أقرب ملاحقيه القارب «مربان 105» لمالكه طارق عبدالله الحوسني بقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني، فيما جاء طاقم القارب «فلاح 25» لمالكه عبد العزيز محمد الحمادي وبقيادة النوخذة محمد عابد الحمادي في المركز الثالث.

تتويج

قام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعقيد علي عبدالله القصيب النقبي من الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة وسط فرحة وسعادة الملاك والنواخذة والبحارة ومتابعة أولياء الأمور.

وأشاد محمد سيف المري، بالمشاركة الإيجابية والكبيرة والتعاون الملفت من قبل النواخذة والبحارة في تنفيذ التعليمات والالتزام بالشروط مما ساعد على إنجاح السباق الذي يعد فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد.

في حين، أبدى محمد مروان المرزوقي نوخذة القارب «حشيم 81» المتوج بلقب السباق وفئة الشباب سعادته بالبداية، والتي وصفها بالمبشرة بموسم حصاده سيكون وافراً في مقبل التحديات ومن بينها سباق الجولة الثانية من بطولة دبي، والذي سيقام في السادس من ديسمبر المقبل، مشيداً باللجنة المنظمة ونجاحها في اختيار المسار المناسب.

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