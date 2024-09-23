الاتحاد السكندري والحكمة اللبناني يحسمان الصدارة في «دولية الوحدة لكرة السلة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم فريقا الاتحاد السكندري المصري والحكمة اللبناني صدارة المجموعتين الأولى والثانية، في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي تقام بصالة «مبادلة آرينا» بالعاصمة أبوظبي، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة ونادي الوحدة، وغلوبال أكتيف سبورتس، وتختتم منافساتها بعد غد الأربعاء.

وحقق الاتحاد السكندري انتصاره الثاني في دور المجموعات بعدما تخطى الكويت الكويتي، أحد أبرز المنافسين على اللقب، ضمن مباريات الجولة الثانية بنتيجة 108 - 104، بعد التمديد لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 90-90.

ونجح فريق الحكمة اللبناني، في ضمان صدارة المجموعة الأولى، بتغلبه على الفتح الرباطي المغربي بصعوبة بفارق 4 نقاط وبنتيجة 82 - 78 محققاً فوزه الثاني على التوالي، ليحصد 6 نقاط ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت مباريات الجولة الثانية للبطولة منافسة قوية وإثارة خلال مبارياته، ولم تحسمها إلا الأشواط الإضافية في مباراتين، مما يؤكد على صعوبة المنافسة في ظل مشاركة الفرق الثمانية بأفضل العناصر ولاعبين محترفين على أعلى مستوى.

وحرم فارق نقطة واحدة فريق الوحدة الإماراتي من تذوق طعم الانتصار، بعدما خسر أمام البشائر العماني 101 - 102، إذ شهد اللقاء التعادل في الوقت الأصلي 88-88، وقدم الوحدة أداء قوياً وكان نداً شرساً للفريق العماني، ورغم نجاح «العنابي» وتألق لاعبه المحترف ماريون غوردون إلا أن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الربعين الأول والثاني، إلى أن نجح لاعبي البشائر في إدراك التعادل والذهاب لشوط إضافي حسمه لصالحه بفارق نقطة.

وعوض الكرخ العراقي خسارته في الجولة الأولى، بفوز على منتخب الإمارات 106 - 88 لينافس على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى.

وتقام غداً، الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي، إذ يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويواجه أول المجموعة الثانية، ثاني الأولى، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية على اللقب بعد غد الأربعاء.

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