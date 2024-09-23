فتيات الإمارات يدشنّ مشوارهن بـ «عربية الغولف» في تونس اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن منتخبا الإمارات للسيدات وفتيات الغولف مشوارهما اليوم، في منافسات البطولة العربية الخامسة للسيدات، والثالثة للفتيات تحت 16 سنة، المقامة بملعب «غولف ذو ريزيدزنس» بقمرت في العاصمة التونسية تونس، والتي ينظمها الاتحاد العربي للغولف، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية التونسية، بمشاركة نخبة منتخبات الجنس اللطيف يمثلن 11 دولة عربية على صعيد القارة الآسيوية والدول في القارة الأفريقية.

منتخبات

يمثل الإمارات في هذا المحفل العربي منتخب السيدات المكون من اللاعبات انتصار ريش، وفيّ البلوشي، وجيمي كاميرو، ومنتخب الفتيات المكون من اللاعبات سارة أبوبكر، وآسيا سليم، وأنكا ماتيو.

ووفق نظام البطولة تتضمن منافسات البطولة منافسات «البنين» بفئة الشباب تحت 18 سنة بنسختها الثالثة والعشرين إلى جانب بطولة الناشئين تحت 16 سنة، وستقام منافستهما خلال الفترة من 25 ولغاية 29 سبتمبر الجاري، والعودة إلى أرض الإمارات في الـ 30 من الشهر الحالي.

طموح

وتخوض بنات الإمارات منافسات البطولة في سعيهن لتحقيق أفضل النتائج، كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة بين أكثر من 60 لاعبة يتنافسن على ألقاب منافسات الفرقي والفردي.

وكان منتخب فتيات الإمارات قد خضع خلال تحضيراته النهائية بتونس لحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب فيصل السرغيني وبحضور خالد الشامسي رئيس الوفد وأكرم سكيك مدير الاتحاد، وامتدت كل حصة إلى 4 ساعات للاطمئنان على جهوزيتهن لهذا الحدث العربي.

على جانب آخر، شهد ملعب البطولة صباح أمس الأحد الاجتماع الفني للبطولة بحضور ممثلي المنتخبات من الجهازين الفني والإداري، تم خلاله اعتماد أهلية اللاعبات المشاركات والاطلاع على نظام ولوائح البطولة الفنية والتنظيمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز