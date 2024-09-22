فاطمة خصيف تحرز فضية بطولة آسيا للكاراتيه

المصدر: وام

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أحرزت فاطمة خصيف لاعبة منتخب الإمارات للكاراتيه الميدالية الفضية في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 68 كجم للسيدات في بطولة آسيا للرجال والسيدات المقامة منافساتها حالياً مدينة هانجتشو الصينية.

استطاعت “خصيف” تحقيق ميدالية السيدات في هذه البطولة بعد الفوز على السعودية لاما كيفي في المباراة الأولى بنتيجة 6-0 ثم تغلبها على اليابانية تسيوباسا كاما 10-3، وفي الدور قبل النهائي فازت على الأردنية جود الدروس بالترجيح وفي المباراة النهائية خسرت أمام بطلة هونج كونج لي تشوك وونج بنتيجة 2-3 بعد مباراة قوية.

تعد هذه الميدالية الثانية للاعبة فاطمة خصيف المصنفة 91 عالمياً، بعد ميداليتها الأولى الفضية للوزن نفسه في بطولة آسيا فئة تحت 21 عاما التي أقيمت بمدينة ألماتا بكازاخستان عام 2021.

وهنأ اللواء (م) ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي اللاعبة بهذا الإنجاز الذي أهداه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسرة الكاراتيه بالدولة.. وأشاد بالمستوى المتميز لأعضاء المنتخب الوطني الذي شرف كاراتيه الإمارات في هذا المحفل الآسيوي الهام.

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