الإمارات تستضيف بطولتي العرب لمنتخبات الرجال وكبار الغولف نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة البطولة العربية للغولف للرجال الهواة وكبار السن Seniors (الرواد) خلال الفترة من 10 ولغاية 23 نوفمبر 2024، جاء ذلك بعد أن فازت دولة الإمارات العربية ممثلة في اتحاد الغولف بأكثرية أصوات اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للغولف على أحقية الاستضافة التي نافس على استضافتها كل من اتحادي الغولف في مصر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن يحتضن ملعب نادي الزورا للغولف في عجمان، منافسات منتخبات الدول العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للغولف، حيث يتكون كل منتخب من 4 لاعبين يسعون للفوز بالبطولة على المستوين الفرقي والفردي.

ترحيب

من جهته، نقل اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي شكر وتقدير معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمجلس إدارة الاتحاد العربي للغولف مع الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني دولة الإمارات، وتمنّى للجميع التوفيق والنجاح.

وقال اللواء الهاشمي: يسعدنا استضافة هذا الحدث العربي الكبير الذي يشهد مشاركة نجوم اللعبة من فئة الهواة إلى جانب كبار اللعبة «الرواد» من الرعيل الأول للعبة، حيث تعد مثل هذه البطولات إضافة مهمة أخرى إلى سلسلة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنمو باستمرار، وتحقق مزيداً من النجاحات التي تشهدها دولتنا على الدوام.

وأضاف الهاشمي: أودُّ أن أشكر الاتحاد العربي للغولف بقيادة ياسر الرميان رئيس الاتحاد العربي للغولف وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، على ثقتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة البطولتين المرموقتين، فمهمتنا هي مواصلة تطوير رياضية الغولف في وطننا العربي، ومقدراً ومثمناً جهودهم المميزة ودورهم الفعال والإيجابي في السعي بالوصول باللعبة ونجومها للمصاف العالمية.

وأكد اللواء الهاشمي قائلاً: إننا خلال هذه الفترة سنكثف العمل على مدار الساعة بفريق عمل متكامل من أصحاب الخبرات بكوادره المواطنة الى جانب الفنين المختصين، للتحضير الجيد لإنجاح هذا الحدث الذي يعزز مكانة الدولة العالمية وبوفرة بنيتها التحتية التي وفرتها قيادتنا الرشيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز