"حشيم 81" بطلا لسباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدما

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز القارب "حشيم 81" التابع لشركة الفتان لصناعة السفن بقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب فئة الشباب تحت 21 سنة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، الجولة الأولى من بطولات الموسم الجديد.

شارك في السباق، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس 50 قارباً تنافست لمسافة 5 أميال بحرية نحو خط النهاية بالقرب من شواطئ جميرا.

ووصل "حشيم 81" إلى خط النهاية في المركز الأول تلاه ثانياً القارب "العديد 30" لمالكه محمد راشد محمد راشد الرميثي، بقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي، ثم القارب "الصعب 33" لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي، بقيادة النوخذة خليفة محمد المرزوقي في المركز الثالث.

وفي سباق فئة الناشئين تحت 16 سنة حقق القارب "سراب 67" لمالكه محمد سلطان المرزوقي، بقيادة النوخذة سلطان محمد سلطان المركز الأول، بعدما أنهى السباق تاسعاً في الترتيب العام للسباق ليفوز بصدارة هذه الفئة التي تنافس فيها 19 قاربا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز