شرطة أبوظبي تفوز بالمركز الأول في الترتيب العام ببطولة برلين للترايثلون

المصدر: وام

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فاز منتخب شرطة أبوظبي للترايثلون، بالمركز الأول في الترتيب العام ببطولة برلين العالمية، محققا إنجازا جديدا، ضمن سجلات إنجازاته الرياضية.

وحقق فريق التتابع المركز الأول بجدارة، حيث حاز محمد الغافري على بطولة السباحة، وجابر المنصوري على سباق الدراجات الهوائية، وسلطان الظنحاني على سباق الجري، وحصل سالم جمال على المركز الثاني في الترتيب العام لسباق السبرنت.

وعلى مستوى الفئات العمرية، حصل محمد عيفان على المركز الأول في سباق الأولمبي للفئة العمرية 45-49، وسالم جمال وفيصل الشحي ونايف المرزوقي على المركز الأول، في سباق السبرنت للفئات العمرية الثلاثة من 25-29 ومن 30-34 ومن 40-44.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالمستويات المتميزة للمشاركين في البطولة، التي تبشر بمستقبل رياضي واعد في المشاركة بالبطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

من جهته قال العقيد سلطان محمد السويدي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة إن المنافسة في هذه البطولة، كانت قوية بمشاركة 415 لاعبا من 31 دولة، ومع ذلك، أثبت أبطالنا قدراتهم العالية وتمكنوا من التميز في ظل هذه الظروف التنافسية الصعبة.

وهنأ منتخب شرطة أبوظبي للترايثلون على النتائج المشرفة، والمشاركة المتميزة في البطولة، لافتا إلى الحرص على المشاركة في مثل هذه الرياضات والمنافسات، لتنمية مواهب ومهارات منتسبيها الرياضية ورفع لياقتهم البدنية تمهيدا للمشاركة في المنافسات الدولية.

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