«فتيات الشارقة للشطرنج» ينظم فعالية يوم السلام العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة فعالية يوم السلام العالمي للاعبات المنتسبات للنادي من عمر 5 إلى 12 سنة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وذلك بمقر النادي، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبات.

وشهدت الفعالية عدداً من الأنشطة الترفيهية المختلفة، قدمتها مريم الزرعوني أخصائية السعادة، وارتدى الجميع اللون الأبيض وقامت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي بتكريم مريم الزرعوني في نهاية الفعالية.

ترسيخ

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الفعالية تتزامن مع يوم السلام العالمي، والذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقالت: حرصنا من خلال الفعالية على ترسيخ معنى وقيم السلام لكل الأجيال في مجتمعنا، خصوصاً أن دولتنا تمتلك تاريخاً حافلاً من جهود نشر السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، وهو ما نسعى دائماً لترسيخه في الأجيال الحالية والمقبلة.

وأردفت: إن السلام ضرورة أساسية لتحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان.

فعاليات

وأضافت: النادي مستمر في تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تربط لعبة الأذكياء بالمجتمع، وهذا الربط الذي يساهم في نشر اللعبة من خلال تواجدها في كل الفعاليات كجزء أساسي منها، كما أن رسالة واستراتيجية النادي واضحة وتتمثل في ربط النادي وجميع منتسبيه بالمجتمع.

ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على تعاونها في تنظيم الفعالية، كما وجهت الشكر إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تساهم في الفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز