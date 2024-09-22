أحمد بن مسحار: «دبي البحري» يتطلع لاستمرار النجاحات التنظيمية

المصدر: دبي - البيان

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رحب أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنواخذة والملاك والبحارة والمتسابقين المشاركين في فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024 ـ 2025، الذي دشنه النادي أول من أمس، بتنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2024 ـ 2025. وأعرب أحمد سعيد بن مسحار عن أمنياته القلبية بالتوفيق لجميع اللجان المنظمة والمشاركين في رسم لوحة مشرقة ومزدانة في الفعاليات المتنوعة التي تتضمنها روزنامة سباقات النادي بداية من أول من أمس وحتى شهر يونيو المقبل وتقديم موسم حافل وجميل شعاره التنافس الشريف تسوده الروح الرياضية السمحة والتي تميز مجتمعنا البحري.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الدور الكبير والمؤثر لشركاء النادي الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الذين يشكلون السند والداعم الحقيقي في تنفيذ مختلف البرامج وإنجاح مختلف التظاهرات، وكذلك الفئات المستهدفة من الجمهور ومحبي الرياضات البحرية التي تعمل مع لجان النادي يداً بيد نحو تحقيق التميز واستمرار النجاحات التي رسمها النادي منذ تأسيسه عام 1988.

وينتظر عشاق الرياضات البحرية موسماً رياضياً حافلاً وشيقاً من السباقات والكرنفالات والمهرجانات المتنوعة يتضمن العديد من الفعاليات من بينها رياضات الموروث الشعبي البحري جولات بطولات «دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً، والقوارب الشراعية 43 قدماً، والسفن الشراعية 60 قدماً، وقوارب التجديف 30 قدماً»، التي تشهد في قمتها سباق كأس آل مكتوم في نسخته الـ28، فيما سيكون الحدث الأبرز في هذه السباقات مسك ختام الموسم كالمعتاد سباق النسخة الـ34 لكرنفال القفال.

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الموسم الجديد 2024 ـ 2025 تميزه في استضافة الفعاليات الدولية والعالمية، حيث ينظم وللمرة الأولى المسابقة الإقليمية لشراع الأولمبياد الخاص، فيما ستتجه أنظار عشاق السباقات العالمية إلى دانة الدنيا دبي خلال شهر ديسمبر المقبل مع منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2024»، كما تشهد شواطئ دبي تنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية، والذي يتضمن أيضاً العرض الليلي للدراجات المائية

وتجد الفعاليات الرياضية الحديثة الأولمبية نصيباً في روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من خلال تنظيم سباق دبي إحدى جولات سلسلة «بطل الإمارات للشراع الحديث 2025»، وأيضاً سباق دبي لقوارب التجديف الأولمبي إحدى جولات بطولة الإمارات للتجديف الحديث 2024 ـ 2025.

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