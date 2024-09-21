"زورقا أبوظبي" يتصدران الترشيحات للفوز ببطولة العالم للفورمولا2

المصدر: وام

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يتصدر زورقا أبوظبي الترشيحات للفوز بلقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، غداً في البرتغال بمشاركة 16 زورقاً.

ويقام السباق الرئيسي للجولة السادسة والختامية على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها، والذي بدأت فعالياته أمس الجمعة، بالتسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة.

ويخوض فريق أبوظبي المنافسة عبر زورقيه "أبوظبي 1"، بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، والمتوج به 4 مرات، و"أبوظبي 36"، بقيادة منصور المنصوري.

ويتفوق راشد القمزي في الترتيب العام برصيد 61 نقطة، ويأتي الليتواني إدرجاس ريابكو ثانياً برصيد 55 نقطة، ومنصور المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، كما ينافس البريطاني ماثيو بالفيرمان، والسويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن الحظوظ القوية لزورقي فريق أبوظبي تمنحه الأفضلية في السباق الختامي، مع أهمية التركيز لتنفيذ الخطة الموضوعة، والابتعاد عن الأخطاء، والعمل على حصد النقاط، لإحراز لقب إماراتي خامس والانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

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