منتخب الإمارات للمواي تاي يحصد 9 ميداليات ملونة في"بطولة العالم للشباب"

المصدر: وام

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حصد منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب، 9 ميداليات ملونة في ختام مشاركته أمس، في بطولة العالم للمواي تاي للشباب التي أقيمت خلال الفترة من 11 - 20 سبتمبر الجاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك وسط مشاركة 3000 رياضي ورياضية من 92 دولة، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وتمكن منتخبنا الوطني من تحقيق ميدالية ذهبية وأخرى فضية بجانب 7 ميداليات برونزية، حيث نجح نجوم منتخبنا في تقديم مستويات فنية كبيرة من الدور الـ32 مروراً بدور الـ16 وربع النهائي وصولاً لنصف النهائي والنهائي الذي شهد تتويج البطل عزيز الحمادي بذهبية الفئة العمرية 12-13 سنة وزن 48 كجم.

وحصد أحمد أبوجيش فضية 12-13 سنة وزن 63 كجم، في حين جاءت الميداليات البرونزية عن طريق كل من راكان أحمد، وسعيد المزروعي، وسعيد أحمد، ومريم السويدي، وجاسر أحمد، وخالد سليمان، كما تمكن الثنائي أحمد أبو جيش ومحمد كريم من تحقيق برونزية مسابقة المواي ماي ضمن الفئة العمرية 14-15 سنة.

من جهته قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: "نفخر بالإنجازات الجديدة التي حققها منتخبنا الوطني للشباب في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي التي أكدت المكانة المتقدمة للعبة والتطورات الكبيرة التي قطعتها على الصعيد العالمي".

وأضاف: “ نهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ونتقدم بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على دعمه الكبير للاتحاد واللعبة بشكل عام”.

وأشار إلى أن المنتخبات الوطنية تؤكد حضورها القوي في المحافل الرياضية الدولية الكبرى، بما يعكس الدور المهم في التخطيط والإعداد الفني والتجارب التحضيرية التي تسهم في رفع مستويات اللاعبين وتأهيلهم للبطولات العالمية الكبرى، مهنئا المنتخب والجهاز الفني والإداري بالإنجاز.

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