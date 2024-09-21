3 فئات تتنافس في «تحدي الثلج» بـ «سكي دبي» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، في الساعة السادسة صباح غد الأحد، منافسات تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في قاعة «سكي دبي» الثلجية بمول الإمارات؛ إحدى وجهات دبي الحائزة على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم.

وتشهد هذه النسخة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين من الأفراد والفرق، رجالاً ونساءً، من مختلف الأعمار والجنسيات وفئات المجتمع، من بينهم المتسابقون الإماراتيون من مختلف المستويات البدنية والمهارية.

حيث شهدت الفترة الماضية زيادة في أعداد الرياضيين الإماراتيين الممارسين للرياضات الثلجية بمختلف أنواعها، كونها تقام في أجواء ثلجية وتمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم، وقضاء وقت ممتع في الثلج في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.

ويتنافس المشاركون ضمن ثلاث فئات؛ هي: فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الفردي المفتوحة للهواة المختلطة لجميع مستويات اللياقة البدنية، وفئة الفرق التي يشارك فيها مجموعات من خمسة أشخاص، وتسهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء الفريق وتقوية أواصر العلاقة بينهم لإكمال التحدي في أسرع وقت.

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يتراوح عددها بين 20 إلى 22 حاجزاً، تشكل قمة التشويق والتحدي، وتم تصميمها على مضمار يمتد لمسافة 3.5 كيلومترات، بحيث يجتاز المشاركون في هذا الحدث السنوي المرتقب مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وستتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن تسلق الحائط والمنحدر الزلج، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء.

والقفز فوق الحواجز وعلى العجلات، وتسلق الأعمدة والتأرجح بالسلم الأفقي، وسباق العجلات والزحف على الشبكة والسباحة في المياه الباردة، مع الركض، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.

يبدأ المتسابقون التحدي في الساعة 6:30 صباحاً، حيث ينطلقون على شكل مجموعات، وسيكون كل متسابق مستعداً مع رقم السباق في مقدمة القميص، وتثبت شريحة التوقيت حول القدم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة لكل فئة، ويحصل جميع المشاركين الذين استطاعوا إنهاء السباق على ميدالية مميزة بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما يحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري.

ويستقطب الحدث مشاركين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن فئات المجتمع كافة، كونه يقام في أجواء ثلجية، ويمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في الثلج، في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.

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