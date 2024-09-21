الفلبيني ثيردي رافينا: فريق دبي لكرة السلة حقق أحلامي

المصدر: دبي - البيان

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يترقب ثيردي رافينا، لاعب نادي دبي لكرة السلة، مشاركته في اللعب أمام الجماهير الفلبينية مع افتتاح النادي حملته التاريخية في دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي في ملعب كوكاكولا أرينا غداً.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً واحداً من قائمة اللاعبين المميزين التي تتكون من 12 لاعباً، يتصدرها النجم السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين، بيرتنز ديفيس، حيث من المقرر أن يلعب الفريق مباراة افتتاح الموسم في مواجهة نادي ريد ستار، حامل اللقب، غداً، في كوكاكولا أرينا دبي.

وقال ثيردي رافينا: لا شك في أن حصولي على فرصة لأعتبر دبي مكان إقامتي في العام المقبل هو أمر مذهل وتحقيق لحلمي، إنه يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أحب دائماً خوض التحديات، ومن الجيد أن أكون جزءاً من فريق يضم لاعبين بارعين للغاية، وكان بعضهم قدوة بالنسبة لي أثناء نشأتي. أن أكون قادراً على تمثيل الفلبين ومنطقة آسيا، وبالطبع دبي، يعني الكثير بالنسبة لي».

وإضافة إلى أنه يضع نصب عينيه مساعدة الفريق لتحقيق النجاح في موسمه الأول، فإن رافينا عازم أيضاً على أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم، في كل مرة ينزل فيها إلى الملعب، حيث قال: «نسعى بالتأكيد لتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، ومنح الانتصارات لدبي والإمارات، يتمثل أحد الأهداف الكبرى بترك إرث راسخ، كل الانتصارات التي يمكننا تحقيقها».

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