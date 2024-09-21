منتخبات الإمارات للغولف تشارك في البطولة العربية بتونس

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

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تشارك منتخبات الإمارات للغولف للسيدات والفتيات والشباب والناشئين في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، مع نخبة من منتخبات الدول العربية. وتغادر اليوم بعثة منتخبي السيدات والفتيات، على أن ينضم إليهم لاحقاً منتخبا الشباب والناشئين للمشاركة في ذات البطولة.

يرأس البعثة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، وتضم كلاً من أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، والمدرب فيصل السرغيني، و 6 لاعبات هن انتصار ريش، وفي البلوشي، وجيمي كاميرو، من منتخب السيدات وسارة أبوبكر، واسيا سليم وأنكا ماتيو من منتخب الفتيات.

تمثيل

وأكد اللواء طيار«م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن منتخبات الدولة تتطلع إلى التمثيل المشرف، والاستفادة من الخبرات المتطورة والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي ولاعبات الجولف العرب، مشيراً إلى أن البطولة العربية في تونس، تمثل محطة مهمة ضمن إستراتيجية اتحاد الجولف لتطوير المنتخبات.

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