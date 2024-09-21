«الشراعية 22 قدماً» تدشن موسم دبي البحري

المصدر: دبي - البيان

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يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2025-2024 بانطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً التي تجمع جيل المستقبل من محبي السباقات التراثية في فئتين، الأولى الشباب تحت 21 عاماً، والثانية الناشئين تحت 16 عاماً.

وتعود إثارة السباقات البحرية التراثية إلى شواطئ دبي الجميلة بين أفقها الساحر وجزرها الخلابة اليوم من بعد فترة الظهيرة، حيث سترفع القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً أشرعتها البيضاء من نقطة البداية باتجاه خط النهاية لمسافة تصل إلى 5 أميال بحرية بحثاً عن الناموس والتتويج في أولى محطات الموسم وبطولة دبي 2025-2024.

ويجمع السباق المرتقب 52 قارباً تمثل النخبة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ستصطف جميعها بالقرب من جزر العالم، حسب خطة مسار وكورس السباق، في انتظار رفع علم الأخضر إيذاناً بالبداية لتبحر باتجاه عوامات خط النهاية، بالقرب من فندق «برج العرب».

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لبدء فعاليات الموسم بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وقيادة الحرس الوطني «السرب الرابع» والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام وفي آي بي للخدمات الطبية.

وأطلع محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، النواخذة والملاك المشاركين في السباق، خلال اجتماعه بهم أول من أمس، على التفاصيل كافة الخاصة بالحدث والتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة، متمنياً للجميع التوفيق مع بدء الموسم، مشيداً بالتجاوب الكبير والالتزام بتنفيذ التعديلات الجديدة والمعتمدة من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

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