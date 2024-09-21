طيران الإمارات الراعي الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرجبي، لتصبح بموجبه راعياً رئيسياً للاتحاد الآسيوي للرجبي، تجسيداً لالتزامها المستمر بتطوير رياضة الرجبي وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة، وتتيح الشراكة الجديدة متعددة السنوات للناقلة تمكين الاتحاد الآسيوي للرجبي من الاستثمار في بطولات الرجبي المتنوعة وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعباً، بالإضافة إلى بطولات آسيا للرجبي والتي تقام بمشاركة 36 دولة.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: «تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم رياضة الرجبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا كناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين، رسخنا حضورنا في هذه الرياضة على كل المستويات، من دعم للجهات والبطولات العالمية مثل الاتحاد الدولي للرجبي، وخمس بطولات متتالية لكأس العالم للرجبي، وسلسلة بطولات السباعيات العالمية، منها بطولة دبي لسباعيات الرجبي، إلى جانب الاتحاد الإماراتي للرجبي».

وأضاف: نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرجبي والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلاً عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سناً لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم، وسنواصل العمل على تسخير قوة الرياضات الشعبية لتعزيز الروابط مع المجتمعات التي نخدمها والمساهمة بشكل هادف في تنميتها.

وقال قيس الضالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: «يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات باعتبارها الراعي الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي، إذ تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرجبي وتأثيرها عبر أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 36 عضواً وفي جميع أنحاء آسيا. تنبع ثقة طيران الإمارات بربط علامتها التجارية بالاتحاد الآسيوي للرجبي وفعالياته من سمعتنا الإيجابية ومدى الموثوقية والمصداقية والاحترافية التي يتعامل بها الاتحاد، وبدعم طيران الإمارات، نحن على استعداد لنقل إثارة الرجبي وقيمه إلى جيل جديد من الرياضيين والمشجعين».

وأضاف: «تنسجم أيضاً هذه الشراكة مع تواجد مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي في دولة الإمارات، والتي أصبحت مركزاً لأنشطة الرجبي، وتوفر قاعدة استراتيجية لتطوير الرياضة ونشرها في جميع أنحاء القارة، ومن شأن هذه الشراكة أن ترسخ من مكانة الرياضة في آسيا لا سيما وأن طيران الإمارات تتواجد بقوة في أكبر فعاليات الرجبي حول العالم».

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