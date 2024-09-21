«بطل الإمارات للشراع الحديث» تفتتح موسم أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أعلن النادي عن تنظيم الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث «الريجاتا»، والتي تقام يومي 28 و29 الجاري بمشاركة قوية لمختلف الأندية البحرية في الإمارات.

وتعد هذه الجولة بداية استئناف الموسم البحري المحلي للنادي مجدداً، بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر، منذ الثامن من يونيو الماضي الذي شهد تنظيم سباق غناضه للمحامل الشراعية 60 قدماً، وجاءت بعد ذلك فترة المشاركات الدولية لفرق النادي في الصيف.

بالإضافة إلى تنظيم نوخذة أبوظبي الصيفي، وعودة النشاط مجدداً حالياً في نهاية سبتمبر. وتنطلق البطولة على مدار يومين مع فئات الإلكا المختلفة والأوبتيمست وبمشاركة متوقعة لأكثر من 70 بحاراً سيتوزعون على السباقات المختلفة.

ورحب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعودة واستئناف النشاط المحلي مجدداً على كاسر الأمواج في العاصمة ، ومع انطلاق منافسات الشراع الحديث كي تكون أول منافسة للموسم الحالي، وقال: يعود النشاط مرة أخرى بعد توقف للبطولات الرسمية مع المنافسة الحالية، والتي ستكون عودة قوية للتحديات الرياضة البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وأكد الرميثي أن الموسم البحري المحلي سيكون حافلاً بالكثير من البطولات البحرية المتنوعة والإثارة الكبيرة عبر ما سيتم تنظيمه طوال الأسابيع القادمة من سباقات حديثة وتراثية مختلفة.

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