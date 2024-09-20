سالم بن سلطان القاسمي يكرم فريق أشبال الدراجات بنادي التعاون

المصدر: رأس الخيمة - وام

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كرم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، فريق أشبال الدراجات بنادي التعاون الثقافي الرياضي الحاصل على بطولة الدولة لأشبال الدراجات للموسم الرياضي 2023 - 2024 وذلك تقديراً للإنجاز الذي حققوه هذا الموسم.

وأكد الشيخ سالم القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الدهيسة برأس الخيمة، فريق أشبال الدراجات بنادي التعاون الرياضي، والجهاز الإداري والفني، بحضور عبد الله حسن حماد الشحي، رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لأبنائها الرياضيين، ليسهموا في رفع وتطوير الرياضة واسم وطنهم.

وهنأ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الفريق الذي يتكون من اللاعبين: ورد محمد برهان، وعبيد سيف الشحي، وسيف صالح رمضان، ونهيان صالح رمضان، وعلى حسن المرزوقي، على إنجازهم الرياضي المشرف الذي يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققها النادي سابقاً في رياضة الدراجات على المستويات المحلي والعربي والإقليمي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق مثل هذه الإنجازات، وذلك للمحافظة على تميز وتفرد النادي في هذه الرياضة وفي الألعاب الأخرى.

من جانبه عبر عبد الله حماد الشحي، عن شكره وامتنانه للشيخ سالم بن سلطان القاسمي، لاهتمامه بالكفاءات الرياضية وإنجازاتهم، وحرصه على تكريم فريق أشبال الدراجات بالنادي، الأمر الذي يشكل دافعاً لهؤلاء الأشبال لبذل مزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدورهم، أعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، مثمنين الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة، للرياضة، وهو ما كان له أثر كبير في تطور وتقدم كل الألعاب، ومن ضمنها رياضة الدراجات.

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