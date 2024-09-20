منتخب الإمارات يفوز على نظيره المصري في أولمبياد الشطرنج

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات للشطرنج للرجال، أمس، على نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة للأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حاليا، بمشاركة 190 دولة.

واستطاع لاعب منتخبنا سالم عبدالرحمن الفوز على باسم أمين، على الرقعة الأولى، وتعادل عمران الحوسني مع أدهم فوزي، وفاز عمار السدراني على حامد وفا، وعلى الرقعة الرابعة اقتسم إبراهيم سلطان نقطة المباراة مع منافسه سامح صادق.

وبهذا الفوز رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 10 نقاط وتصدر ترتيب الدول العربية في الأولمبياد، ودخل في المنافسة على المراكز الاولى في المجموعة الثانية بالتصنيف.

وكان الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، يرافقه سعادة سعود الشامسي سفير الدولة في المجر، قد افتتحا منافسات الجولة الثامنة من منافسات الأولمبياد.

وحضر افتتاح الجولة الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الاسيوي، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج.

يذكر أنها المرة الأولى التي يفوز فيها منتخبنا الوطني على نظيره المصري في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

وعلى صعيد منافسات السيدات خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره البوسني ضمن منافسات الجولة الثامنة.

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