استاد الشارقة للكريكيت يحتفل بـ "الصدارة 250"

المصدر: البيان

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أكد استاد الشارقة الدولي للكريكيت صدارته لقائمة استادات العالم معززا مكانته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باستضافته للبطولة الدولية رقم 250 منذ انشائه قبل حولي 40 عاماً، متصدرا أعرق الإستادات وأقدمها على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة المهمة لرياضة الكريكيت على مستوى العالم بشكل عام، والرياضة الإماراتية والعربية بشكل خاص، نظمت إدارة الأستاذ احتفالية خاصة، جرت على هامش بطولة اليوم الواحد التي جمعت كل من المنتخب الأفغاني ونظيره الجنوب أفريقي،

شارك في الاحتفالية رموز رياضة الكريكيت على مستوى دولة الإمارات وفي مقدمتهم القطب الشرقاوي أحمد المدفع الشريك المؤسس لرياضة الكريكيت بالإمارات ورئيس لجنة الكريكيت بالشارقة، وكل من وليد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة للكريكيت؛ وخلف بو خاطر الرئيس التنفيذي للشارقة للكريكييت، وعدد كبير من مسؤولي اتحاد الإمارات للعبة، ورموز رياضة الكريكيت على مستوى الإمارات والقارة الآسيوية.

حيث شارك الجميع في فرحة الاحتفال بالبطولة رقم 250، مشيدين بالدور الكبير والمهم لمؤسسة رياضة الكريكيت بالدولة، سعادة عبد الرحمن بو خاطر ودوره المهم في دعم مسيرة اللعبة، حيث شارك الجميع في قطع كيكة الاحتفال التي حملت الرقم 250 وشعار نادي الشارقة الدولي للكريكيت، وسط أمنيات بتواصل المسيرة حتى تصل الى استضافة البطولة الرقم 500.

وخلال كلمته حرص وليد بو خاطر على نقل تحيات وأمنيات والده لكل من شارك في المناسبة، واعداً بمواصلة مشوار التميز المرتبط بالإستاد الأشهر على مستوى العالم، متمنيا التوفيق للمشاركين في البطولة، التي شهد يومها الأول حضوراً غفيراً، وفوز مستحق للفريق الأفغاني، في انتظار منافسات غدا الجمعة، ويوم الختام الأحد المقبل، الذي سيشهد تكريم الفريق البطل ونجوم البطولة، والمنظمون والرعاة.

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