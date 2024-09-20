«جولة دي بي ورلد» تمنح فرصة لهواة الغولف للتدريب

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد العالمية عن إطلاق مسابقة خاصة لأعضاء جمعيات الغولف في مختلف أنحاء الإمارات، وتمنح الفائزين فرصة لحضور دورة تدريبية حصرية تحت إشراف أحد أفضل 50 لاعباً محترفاً من المشاركين في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية لعام 2024 التي تنعقد فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر في عقارات جميرا للغولف.

وفي إطار مسابقة «الجمعية الأكثر حظاً على الأرض»، سيكون على جمعيات الغولف المشاركة، تنظيم بطولات داخلية لأعضائها قبل يوم 27 أكتوبر، لاختيار أفضل اثنين من بينهم، حيث يحصل الفائزان على فرصة مميزة للمشاركة في الدورة التدريبية الحصرية ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية.

وبادر عدد من جمعيات الغولف بالإمارات، بالتسجيل في المسابقة، بما في ذلك، جمعية سوشيال غولف، وجمعية ديزرت روز للغولف، وجمعية الغولف الأيرلندية بدبي، وجمعية رجال الإمارات للغولف، ولايتهاوس للغولف، ودبي سوينجرز ودبي تيتشرز غولف.

أما بالنسبة للذين يفضلون تجربة الغولف بطريقة غير تقليدية، فيمكنهم ذلك من خلال الملاعب المغطاة التي توفرها أماكن مثل «فايف أيرون غولف دبي» وأكاديميات «سوينج فيت»، التي تستضيف المسابقة أيضاً. وسيضمن اللاعبان الأفضل من كل جمعية، مكاناً لهما في الدورة التدريبية التي سيشرف عليها أحد محترفي جولة دي بي ورلد العالمية.

للمشاركة في مسابقة «الجمعية الأكثر حظاً على وجه الأرض»، وللحصول على المعلومات اللازمة، يمكن للأعضاء التواصل مباشرة مع جمعياتهم أو مع الأماكن المستضيفة، «فايف أيرون غولف دبي» وأكاديميات «سوينج فيت».

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