السلمان: جهود كبيرة لنشر الكرة الطائرة في الدولة مع انطلاقة الموسم اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق في السابعة من مساء اليوم، مباريات بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الرجال في الموسم الجديد 2024 - 2025، وبمشاركة 8 أندية تم توزيعها على مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى، شباب الأهلي، العين، النصر وبني ياس، والمجموعة الثانية، الوصل، الجزيرة، عجمان وحتا.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب محايدة، وتشهد الجولة الأولى مساء اليوم الجمعة، مواجهات شباب الأهلي مع العين، والنصر مع بني ياس، والوصل مع حتا، وعجمان مع الجزيرة، وتقام الجولة الثانية في 27 سبتمبر الجاري، وتجمع العين مع النصر، وشباب الأهلي مع بني ياس، وحتا مع الجزيرة، وعجمان مع الوصل.

وتجمع الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات يوم 4 أكتوبر المقبل، مواجهات بني ياس مع العين، والنصر مع شباب الأهلي، وعجمان مع حتا، والجزيرة مع الوصل، ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين إلى اللعب على لقب البطولة يومي 15 و18، وفي حالة تبادلهما الفوز سيكون هناك لقاء ثالث حاسم يوم 22 من الشهر نفسه.

وأكد عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، على استمرار جهود الاتحاد في زيادة انتشار وقاعدة اللعبة في الدولة، وأشار إلى أن تلك الجهود أثمرت عن مساعي حالية من بعض الأندية لإدراج الطائرة على صعيد الفريق الأول ضمن أنشطتها، على الرغم من قيام بعض الأندية الأخرى بتجميد نشاط بعض فرق المراحل السنية في اللعبة.

وأوضح أن الاتحاد يحاول زيادة انتشار الطائرة من خلال محاولات إدماج فرق من أندية الجاليات أو المؤسسات الخاصة في أنشطة اللعبة الموسمية، وأكد أن تلك المحاولات حققت نجاحات لافتة خلال السنوات الأخيرة.

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