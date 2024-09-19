منتخب الإمارات يشارك في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم للكاراتيه بالصين

المصدر: وام

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يشارك منتخب الإمارات في بطولة آسيا للكاراتيه للرجال التي تقام منافساتها بمدينة هانج تشو الصينية، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري والمؤهلة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للكاراتيه التي تستضيفها إسبانيا نوفمبر المقبل.

تضم تشكيلة المنتخب، 5 لاعبين ولاعبات هم كريم رامي في مسابقة "الكاتا" فردي رجال، وزايد خضير في مسابقة "الكوميتيه" فردي رجال، و3 لاعبات في مسابقة "الكوميتيه" فردي وفرق، هن حوراء العجمي، وسارة العامري وفاطمة خصيف.

ويرأس بعثة منتخبنا في البطولة الآسيوية، راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه وتضم إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات باتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي، وجابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية.

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