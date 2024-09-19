اليابانية أوساكا تستهل مشوارها في ملاعب التنس في 2025 عبر بطولة أوكلاند

المصدر: وكالات

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تستهل اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا مسيرتها في موسم 2025 عبر بطولة أوكلاند في يناير المقبل.

وعادت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى إلى ملاعب التنس هذا العام بعد فترة ابتعاد طويلة امتدت لـ 18 شهرا، حيث رزقت بأبنتها شاي.

وتحتل أوساكا المركز 76 في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات حاليا، وخسرت في الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة نهاية الشهر الماضي، لتعلن بعدها الانفصال عن مدربها.

وقال نيكولاس لامبيرين مدير بطولة أوكلاند اليوم الخميس "أوساكا واحدة من لاعبات الصفوة في التنس، حيث تلعب بشكل مثير وقوي، إنه بمثابة تحدي دائما أن تعود لهذه اللعبة بعد فترة غياب طويلة، لكن نعومي أظهرت مستويات واعدة".

من جانبها قالت أوساكا "اتطلع إلى عيش أجواء أوكلاند وبالطبع اللعب في بطولة لم أشارك فيها منذ فترة طويلة، متحمسة للعودة إلى أوكلاند. عندما كنت هناك في المرة الأخيرة كنت محظوظة بالقيام بجولة بطائرة هليكوبتر واستكشاف الشواطئ التي أراها جميلة حقًا".

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