أول سباقات «لي تاب دبي» في المرموم الأحد المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، صباح الأحد المقبل، أولى الجولات التمهيدية لسباق (لي تاب دبي) العالمي للدراجات الهوائية، المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس)، الذي يقام، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، يوم 2 فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وينطلق السباق التمهيدي المخصص للهواة في الساعة السادسة صباحاً، ويمتد لمسافة 50 كيلومتراً، على مضمار الدراجات الهوائية في منطقة محمية المرموم الصحراوية، أكبر محمية طبيعية في العالم، التي تتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة، وأندر أنواع الحيوانات، ما يجعلها من أهم مناطق أرياف وبراري دبي، وأحد أهم الوجهات الرياضية والسياحية في دبي.

والتي تضم أيضاً أحد أطول مضامير الدراجات الهوائية، الذي يمتد لمسافة 86 كيلومتراً، ويستضيف سنوياً العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والعالمية، ومن بينها مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وطواف الإمارات للسيدات، وبطولة السلم للدراجات الهوائية، وسباق سبينس، وغيرها العديد من البطولات. وتشهد الشهور المقبلة إقامة المزيد من السباقات التمهيدية، وصولاً إلى موعد السباق الرئيس، المقرر فبراير المقبل، والذي يضم 4 مسارات، هي:

110 كيلومترات، و60 كيلومتراً، والسباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً، وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً، الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات، وسيمر السباق حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحافي يعقد في وقت لاحق من العام الجاري.

ويتواصل باب التسجيل للمشاركة في السباق على ثلاث مراحل مختلفة، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في سباق السرعة حتى يوم 30-09-2024، ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق التحمل حتى 31-12-2024، فيما يستمر التسجيل للمشاركة في سباق النهاية حتى 01-02-2025.

ويأتي هذا السباق ضمن العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والدولية التنافسية والمجتمعية المختلفة، التي تستضيفها دبي طوال العام، والتي تشهد تنامياً كبيراً، وتزداد شعبيتها كل يوم، بفضل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي من مضامير متنوعة ومصممة على أحدث المعايير المواصفات العالمية المخصصة للسباقات والتدريبات.

والتي تتوزع في كافة المناطق، منها الصحراوية والطريق والجبلية وغيرها، وتمتد إلى مئات الكيلومترات، وتربط بين جميع المناطق والأحياء، ما يمنح الفرصة لكافة فئات المجتمع لممارسة هذه الرياضة الرائعة باستمرار، وهو ما يشجع المستثمرين على فتح المزيد من المتاجر المخصصة لبيع الدراجات الهوائية ومعداتها وورش الصيانة في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز