تعاون بين دبي والشارقة لسباقات الهجن  

المصدر: الذيد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث نادي الشارقة لسباقات الهجن مع نادي دبي لسباقات الهجن سبل التعاون المشترك وتطوير رياضة سباقات الهجن والارتقاء بها وتسخير الإمكانيات المختلفة وتنفيذ البرامج بين الجانبين بما يقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والاستفادة من خبرات الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين نادي الشارقة لسباقات الهجن ونادي دبي لسباقات الهجن، بمقر نادي دبي لسباقات الهجن، بحضور عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وعلي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

ومحمد عبيد بن حامد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وخالد مطر الطنيجي وعلي محمد بن رشيد الكتبي أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، بحضور سيف راشد خلفان بالعامري الكتبي رئيس قسم تنظيم السباقات في نادي الشارقة لسباقات الهجن.

دار الاجتماع حول الخطط المستقبلية بين الطرفين من أجل تطوير رياضة سباقات الهجن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز