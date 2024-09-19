الأولمبياد الخاص الإماراتي يحصد 15 ميدالية في ألعاب مالطا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي 15 ميدالية ملونة في ألعاب مالطا الوطنية 2024. وشارك الوفد الذي عاد إلى الدولة أمس والمكون من 20 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية أصحاب الهمم في 5 رياضات هي السباحة وكرة الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والبوتشي. وحصد لاعبو السباحة 3 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزية»، بالإضافة للمركز الرابع، وفاز فريق كرة القدم بالذهبية.

وشهدت ألعاب القوى نتائج مميزة بتحقيق 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين بالإضافة للمركزين الرابع والسادس. كما حقق فريق كرة الطاولة 5 ميداليات بواقع ذهبية، و3 فضيات وبرونزية، بالإضافة للمركز الخامس، وجاء الأولمبياد الخاص الإماراتي رابعاً في رياضة البوتشي بمشاركة 600 لاعب، منهم 100 لاعب دولي.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن إحراز 15 ميدالية ملونة في ألعاب مالطا الوطنية 2024، ورفع علم الدولة في منصة التتويج إنجاز جديد يضاف لرصيد الإنجازات الدولية، بعد المستويات القوية لأبطال الإمارات ولا سيما بعد الاستعداد الجيد خلال المعسكر التدريبي الأخير.

وأعرب عن تطلعه للمزيد من المشاركات الدولية لمساعدة اللاعبين على الانفتاح العالمي، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مؤكداً أن الإمارات تضطلع بجهود كبيرة لدمج أصحاب الهمم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز