نجوم عالميون يشاركون في «دولية أبوظبي للسلة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي الوحدة مشاركة نخبة من نجوم كرة السلة العالميين في منافسات البطولة الدولية الودية التي تنطلق اليوم في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.

وتقام البطولة التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونادي الوحدة، وشركة جلوبال اكتيف سبورتس.

وبحسب بيان النادي الصادر أمس، تضم القائمة كلاً من اللاعبين الأمريكيين أوجستين روبيت، وجاكار سامسون، وبرانتي ويبير من نادي الكويت، وكلاي أنطوني أيرلي، وكلينتون شابمان، وزاكاري لوفتن من الحكمة اللبناني، وشانسي كولينز من الفتح الرباطي، ومايرون جوردان كريس لامار من الوحدة، وجوردان ماك راي، ومايكل ديكسون من الاتحاد السكندري، وديكمبي ديكسون، وشيروود تيريل براون من الكرخ العراقي، وشاكير سميث، وتيرينس طومسون، وكريس جونسون من البشائر العماني.

وتقام البطولة بمشاركة أندية الوحدة، والحكمة (لبنان)، والكويت (الكويت)، والاتحاد السكندري (مصر)، والفتح الرباطي (المغرب)، والبشائر (عمان)، والكرخ (العراق)، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.وتفتتح مواجهات البطولة بلقاء الكرخ العراقي مع الكويت الكويتي، يليه لقاء الفتح الرباطي مع الوحدة، فيما تختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الاتحاد السكندري مع منتخب الإمارات.

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