850 لاعباً في مونديال بناء الأجسام بالفجيرة أكتوبر المقبل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام للهواة والمحترفين «مستر اند مس وورلد» الفجيرة 2024، عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال الفترة من 3 حتى 5 أكتوبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، وتستهدف اللجنة العليا المنظمة مشاركة 850 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم في البطولة.

ووجه عبدالله الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للرعاية الكريمة والرؤية الثاقبة لسموه مما قاد لنقلة نوعية مميزة في جميع الرياضات ومنها في بناء الأجسام، مثمناً دعم الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة والتوجيهات الكريمة التي قادت إلى أن تصبح بطولات بناء الأجسام في الفجيرة ذات طابع عالمي ومميز.

وقال: لن ندخر جهداً للمساهمة في إنجاح النسخة 24 من بطولة الفجيرة لبناء الأجسام متمنين النجاح للجميع. من جهته، كشف المهندس محمد بن ماجد، عن أن اللجنة المنظمة سجلت نحو 760 لاعباً ولاعبة منهم 231 في المحترفين و347 في الهواة و182 من السيدات، وأن التسجيل لا يزال مفتوحاً حيث ينتظر أن يزداد العدد ليصل إلى 850 مشاركة.

ولفت إلى أنه تم توجيه الدعوة لنخبة من الحكام الدوليين إضافة إلى محكمي بناء الأجسام المعتمدين من قبل اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بينما ستكون الجوائز مجزية وترصد لأول مرة على مستوى البطولات إضافة إلى 15 بطاقة احتراف لافتاً إلى أن الدخول سيكون مجاناً لجمهور البطولة.

وأكد فيصل الزعابي مشاركة 4 من لاعبي منتخبنا ضمن فئة المحترفين للعبة بناء الأجسام، وسيكون التسجيل في يوم 3 أكتوبر للهواة ويوم 4 للمحترفين.

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