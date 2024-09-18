«دبي للسلة» يعلن عن تشكيلة فريقه

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تم الإعلان عن تشكيلة فريق نادي دبي لكرة السلة، النادي الاحترافي الذي تأسس حديثاً، وذلك قبل مشاركته التاريخية في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في نادي شباب الأهلي بحضور علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، ويوريتشا جوليماش، المدرب الرئيسي، وقائد الفريق كليمن بيربليتش.

وأوضح علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، إن إضافة نادي دبي لكرة السلة تعزز مكانة دبي كمركز رياضي عالمي، وقال: هذا إنجاز تاريخي، وأود أن أشكر كل من ساهم في تأسيس النادي، نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات لرياضة كرة السلة في دبي، ومن المؤكد أن وجود هذا الفريق هنا سيعزز من مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة على مستوى العالم.

ويقود دايفس بيرتانز، نجم دوري NBA السابق، تشكيلة الفريق القوي الذي يضم لاعبين من الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا، والذين لعب العديد منهم لفترة طويلة في أوروبا والولايات المتحدة.

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