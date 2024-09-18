القلمون اللبناني بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2024

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج فريق القلمون اللبناني بلقب بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2024، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وجاء تتويج القلمون بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فتيات العيون الكويتي، مساء أول من أمس، بثلاثة أشواط دون رد، بنتيجة 25 - 19، 25 - 22، و25 - 16، وأحرز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بعد فوزه على فريق 6 أكتوبر المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكدت شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أهمية هذه البطولة، التي أصبحت منصة رائدة لدعم وتطوير الرياضة النسائية في المنطقة، وقالت: «نحن سعداء للغاية بنجاح النسخة الحالية من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات. لقد شهدنا أداء استثنائياً من جميع الفرق المشاركة، وكان لفريق القلمون اللبناني نصيب الفوز بالبطولة عن جدارة بعد تقديمه مستوى مميزاً طوال المنافسات».

وأضافت: «إن النجاح الذي حققته هذه البطولة يعكس التزام الأكاديمية بدعم المرأة الرياضية وتمكينها في كل المجالات. كما أن الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الواسع يعكسان مدى أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير القدرات الرياضية لدى السيدات، وتعزيز مكانة الرياضة النسائية في المشهد الرياضي المحلي والإقليمي».

وشكلت البطولة، التي نظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فرصة مهمة للسيدات لتطوير مهاراتهن في رياضة الكرة الطائرة.

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