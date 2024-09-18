تريم مطر: المدارس مناجم مواهب لتطوير الشطرنج في دولة الإمارات

المصدر: الشارقة ــ عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن اتحاد الإمارات للشطرنج أول نادٍ شطرنجي مقره نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج كعضو عامل في منظومة شطرنج دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى نشر اللعبة في المدارس لتكون مناجم لاكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها وتكون نواة لأبطال المستقبل.

مدرسة الشارقة

وأكد تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن تدشين نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج يأتي في إطار الخطوات الاستراتيجية التي استهلها الاتحاد في السنوات الماضية بعقد اتفاقيات تعاون وتوأمة ومشاركة مع وزارة التربية والتعليم، وكانت ثمرتها برنامجاً طموحاً «معلم شطرنج في كل مدرسة» ونجح في اكتشاف العشرات من أبطال الشطرنج في مختلف مدارس دولة الإمارات.

الخطوة الثانية

وتأتي الخطوة الثانية من البرنامج في تشجيع المدارس على الانضمام إلى ركب اتحاد الإمارات للشطرنج بأن تكون كل مدرسة عبارة عن نادٍ ينتسب إلى اتحاد الإمارات للشطرنج.

تعاون كبير

وثمن تريم مطر تريم، التعاون الكبير الذي وجده اتحاد الشطرنج من قبل إدارة المدرسة، حيث تم توفير كل المعايير والضوابط التي تم على إثرها تدشين النادي ليعتبر عضواً عاملاً في منظومة اتحاد الإمارات للشطرنج يحق له المشاركة في جميع البطولات والمسابقات والفعاليات الشطرنجية اعتباراً من 14 يونيو الماضي.

دعوة ومشاركة

ودعا تريم، كافة الشركات والمؤسسات الوطنية والعاملة في الدولة إلى الانضمام إلى ركب اتحاد الشطرنج لأن القانون يسهل لهم هذا الأمر وتكون شركاتهم أندية عاملة في اتحاد الإمارات للشطرنج، كما شدد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن الدول العربية ودولة الإمارات لا تقل شأناً عن الدول الغربية التي تهيمن على منظومة الشطرنج العالمية لا لشيء إلا أنها تهتم بالمواهب وتوفر لها الإمكانيات لتتطور وترتقي في سلم البطولات.

دعم عربي

وأكد تريم مطر تريم، أن إطلاق نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج، تم بحضور ومشاركة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس نادي الشارقة للشطرنج، حيث سيكون هناك اهتمام واستراتيجية مماثلة على المستوى العربي تنطلق من دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة ستكون في دول: الجزائر، تونس، السودان لتعم كل دول الوطن العربي.

انطلاقة رسمية

من جانبها، توجهت فاطمة فواز رئيس مجلس إدارة نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج، بالشكر إلى تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج للاعتراف بالمدرسة كنادٍ عامل في الاتحاد ومثمنة الدعم اللوجستي والفني الكبير الذي قدموه لهم طوال الفترة الماضية قبل التدشين الرسمي الذي تم أمس وبه تكون الانطلاقة الرسمية في تنظيم الفعاليات والبطولات الشطرنجية، فضلاً عن المشاركة بتنافسية في جميع البطولات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد على مدار العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز