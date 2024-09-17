جزيرة الحديريات تستضيف سباق ركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف جزيرة الحديريات، الوجهة التي طورتها «مُدن» في أبوظبي، سلسلة الحديريات لركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024، والتي تعد من منافسات الدراجات القليلة المخصصة للسيدات في المنطقة. ويشجع المنظمون راكبات الدراجات من جميع المستويات «مبتدئات ومحترفات»، للمشاركة في هذا السباق الممتع، والذي تبلغ مجموع جوائزه المالية أكثر من 50 ألف درهم إماراتي.

يقام الحدث خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 8 ديسمبر المقبلين، في مضمار الحديريات للدراجات الهوائية، ويشمل أربعة سباقات، حيث تزداد مسافة كل منها تدريجياً لتحقيق الهدف المحدد.

تستهل السلسلة بسباق افتتاحي بطول 30 كم في 20 أكتوبر، يركز على زيادة الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، وذلك في إطار مبادرة «أكتوبر الحديريات الوردي»، بينما تقام جولة السباق الثانية لمسافة 40 كم في 3 نوفمبر تحت شعار «التحفيز والشمول»، والثالثة لمسافة 50 كم في 17 نوفمبر، حيث تتميز أجواء الأخيرة بالفرح والمرح مع تشجيع المشاركات على ارتداء أزياء غريبة وغير تقليدية أثناء المنافسة، في حين ستقام جولة الموسم الختامية لمسافة 60 كم في 8 ديسمبر احتفاء بإنجازات المتسابقات، ويمكن لراكبات الدراجات من الهاويات المشاركة في سباق «جولة الدراجات المجتمعية»، والتي ستكون جزءاً من كل جولة، مع خيارين من المسارات الأقصر مسافة، والمصممين لتشجيع ركوب الدراجات بطريقة اجتماعية وشاملة للجميع.

وتختتم فعاليات سلسلة ركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024 بحفل توزيع الجوائز في نادي أبوظبي للدراجات، بمشاركة فريق الإمارات القابضة للدراجات، ونادي أبوظبي للدراجات، والكثير من المعنيين الرئيسيين في قطاع الرياضات النسائية في أبوظبي.

يأتي إطلاق هذه السلسلة في إطار دعم النساء الراغبات في ممارسة ركوب الدراجات كرياضة احترافية، ومساعدتهن على تحقيق التقدم في مسيرتهن الرياضية لبلوغ النجاح والتميز.

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