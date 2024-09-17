«الإمارات لكرة السلة» يشارك في بطولة الوحدة الدولية

المصدر: دبي - وام

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يخوض منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة منافسات بطولة الوحدة الدولية، بصفوف مكتملة، في إطار استعداداته لخوض منافسات البطولة العربية، والجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025، في شهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة الوحدة الدولية خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، في مبادلة أرينا، تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، بالتعاون مع نادي الوحدة، وشركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وتشارك في الدورة أندية الوحدة والحكمة «لبنان»، والكويت «الكويت»، والاتحاد السكندري «مصر»، والفتح الرباطي «المغرب»، والبشائر «عمان»، والكرخ «العراق»، إضافة إلى منتخب الإمارات.

وقال عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، إن المشاركة في البطولة تعد محطة إعداد مهمة للمنتخب في بداية الموسم الجديد، والذي يشهد العديد من الاستحقاقات الكبرى للمنتخب، وفي مقدمتها البطولة العربية، التي تستضيفها دبي، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا.

وأضاف أن 4 لاعبين يعودون إلى التشكيلة الرئيسية للمنتخب بعد غيابهم عن بطولة الظفرة الدولية، ليصل المنتخب إلى نسبة 80 % من التشكيل الأساسي.

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