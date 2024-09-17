وجوه جديدة تمثل المنتخب الوطني للدراجات في طواف الصين

المصدر: دبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للدراجات، أمس، مشاركة 5 دراجين من ضمنهم 3 وجوه جديدة في طواف الصين الدولي الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وغادرت، أمس، بعثة المنتخب الوطني المكونة من 5 لاعبين إلى الصين، استعداداً للمشاركة في الحدث، واللاعبون هم: وليد خميس النقبي، ومحمد حميد محراب الصباغ، إضافة إلى اللاعبين الجدد، سعيد محمد حبش، وعمر فاروق المشغوني، وعبد الرحمن سالم البلوشي،، ويقودهم المدرب الوطني أحمد المري.

وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن اختيار الاتحاد للدراجين الجدد، يأتي في إطار حرصه على دعم الأجيال الجديدة وإكسابهم الخبرات من خلال الاحتكاك مع نخبة الدراجين في العالم.

وأوضح أن المشاركة في طواف الصين ليست من أجل التواجد فقط، واكتساب الخبرات، بل للمنافسة على تحقيق نتيجة إيجابية

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