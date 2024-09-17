نادي دبي يعلن عن تشكيلة فريقه المشارك في"رابطة كرة السلة" لدول البحر الإدرياتيكي

المصدر: وام

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أعلن فريق نادي دبي لكرة السلة، اليوم عن تشكيلة لاعبيه، الذين يخوضون منافسات رابطة كرة السلة لدول البحر الإدرياتيكي.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور كل من علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، ويوريتشا جوليماش مدرب الفريق، وكليمن بيربليتش قائد الفريق.

وتضم تشكيلة الفريق، الذي تأسس حديثا، لاعبين من الفلبين والولايات المتحدة وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا، ولعب عدد منهم لفترة طويلة في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى رأسهم دايفس بيرتانز، نجم دوري المحترفين الأمريكي NBA السابق.

وتنطلق أولى مباريات الفريق في موسمه الأول، يوم الأحد 22 سبتمبر، في كوكا كولا أرينا بدبي، حيث يلتقي مع فريق ريد ستار الصربي.

وقال علي عمر البلوشي إن انضمام نادي دبي لكرة السلة، يعزز مكانة دبي كمركز رياضي عالمي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات لرياضة كرة السلة في دبي.

وأضاف أن وجود هذا الفريق سيعزز من مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة على مستوى العالم.

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