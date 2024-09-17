"دبي البحري" يفتح باب التسجيل لأولى جولات القوارب الشراعية 22 قدما

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، الذي يقام يوم السبت المقبل في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد.

وتشمل منافسات الجولة الأولى فئتين، الأولى مخصصة للشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003)، والثانية للناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن اللجنة المنظمة وضعت تصورا محكما لإنجاح السباق، الذي يمثل باكورة السباقات في الموسم الجديد 2024-2025، وذلك بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية

وأيضا الشريحة المستهدفة من النواخذة والملاك والبحارة المشاركين.

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