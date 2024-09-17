الجزيرة والعين يتجهان لتجميد «رجال وشباب كرة اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يتجه ناديا الجزيرة والعين نحو تجميد فريقي كرة اليد بفئتي الرجال والشباب، وتغييبهما عن ساحات اللعبة للموسم الجديد 2024 - 2025. وعلمت «البيان» من مصادر مقربة وموثوقة، أن المراحل السنية للعبة في الناديين، ستواصل مزاولة أنشطتها وتدريباتها اليومية، استعداداً للموسم الجديد، مع استمرار أجهزتها الفنية والإدارية السابقة.

ويحسب لفريقي الناديين حضورهما البارز في مسيرة اللعبة محلياً وخارجياً، وشكلا ركيزة أساسية في النهوض باللعبة، وكانا شريكين رئيسين في جميع الإنجازات التي حققتها كرة اليد، وإذا تم تنفيذ هذا التوجه، فمن المؤكد أن 80 لاعباً من الرجال والشباب بالناديين، ستفقدهم ساحات اللعبة التي عشقوها منذ الصغر، وترعرعوا بساحاتها في أروقة بيتهم الثاني.

وينضوي تحت مظلة اتحاد كرة اليد حاليّاً 7 أندية، وهي الشارقة ومليحة ودبا الحصن وشباب الأهلي والنصر والوصل والضيف الجديد الوحدة، في حال تنفيذ التجميد في ناديي الجزيرة والعين.

وللعلم، خلال 6 سنوات مضت، قامت 4 أندية بتجميد نشاط اللعبة، والذي طال أندية الإمارات وخورفكان، وقبلهم الفجيرة، الذي كان قلعة من قلاع اللعبة سابقاً، حيث تم إلغاء اللعبة نهائياً، وكما انسحب نادي كلباء من مسابقة الرجال.

وبالتأكيد لم يقف اتحاد اليد موقف المتفرج إزاء تلك المشكلة، المتمثلة بالتوجه لتجميد المشاركة، والتي مثلت صدمة مفاجئة للجميع، دون التواصل مع المسؤولين بالناديين، في سعيه الجاد لإعادتهما إلى أسرة اللعبة، في ظل وجود نخبة من اللاعبين إلى جانب بنية تحتية في هذه الأندية، صالحة لممارسة اللعبة، خاصة الصالات المغطاة.

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