أبوظبي ودبي تستضيفان الجائزة العالمية للإبحار الشراعي في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف العاصمة أبوظبي، السباق النهائي الكبير لجائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي، يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي. كما تشهد إمارة دبي سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، والذي يعد الفعالية الافتتاحية لجدول سباقات موسم 2024 - 2025، يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

وقال راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «سيل جي بي»، إن دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وفخورون بمشاركتها في هذا المشهد المميز، بتنظيم حدثين رئيسين في أبوظبي ودبي.

وأوضح أن هناك استعدادات كاملة لتقديم أفضل سباقات للسرعة العالية لجمهور هذه الرياضة في الإمارات، ولا سيما أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تمثل محطة استراتيجية وحيوية لسلسلة «سيل جي بي». وأضاف أن حجم إقبال الجماهير في المنطقة على السباقات شهد نمواً ملحوظاً، مع توقع أن يستمر هذا التوسع بانضمام فرق جديدة، وظهور رياضيين مميزين.

وأوضح كوتس أنهم منفتحون على أي مبادرات لتنظيم فعاليات أخرى في الإمارات بعد النجاح الكبير الذي شهدته الفعاليات السابقة، ولا سيما أن تنظيم وترويج المزيد من الفعاليات، يسلط الضوء على الكثير من الجوانب الإيجابية والأنشطة الترفيهية التي توفرها البيئة البحرية في الإمارات.

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