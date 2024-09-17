سباق الدراجات الهوائية الجبلية بحديقة مشرف دبي 6 أكتوبر

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في «سباق الدراجات الهوائية الجبلية» الفريد من نوعه الذي يقام في مضمار الدراجات الهوائية بحديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي يوم 6 أكتوبر 2024.

ويشارك فيه نخبة من أبطال وعشاق رياضة الدراجات الهوائية الجبلية في دبي يتنافسون وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق حتى 29 الجاري.ويتضمن السباق 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

وشهدت النسخة السابقة من السباق التي أقيمت العام الماضي نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 400 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي فاز فيها الإماراتي هادي حامد بالمركز الأول في فئة الهواة للرجال لمسافة 37 كيلومتراً، وتخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل سباق.

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص لكي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله وينقسم إلى ثلاثة مسارات، هي المساران الأخضر والأزرق ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمهم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ويعد هذا المضمار من أبرز مضامير ومسارات الدراجات الهوائية المتنوعة التي تضمها دبي الممتدة في مختلف المناطق وكان آخرها مضمار حتا للدراجات الجبلية الذي يُعدّ أطول مسار من نوعه في دولة الإمارات، حيث يضم 21 مساراً للدراجات بطول 53 كم.

وتحفل أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالعديد من بطولات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها التي تزيد شعبيتها سنوياً وتتوسع قاعدة ممارسيها باعتبارها رياضة ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت بمشاركة نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

ومن أبرز العوامل التي تشجع كافة فئات المجتمع سواء من المقيمين أو الزائرين إلى دبي من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار على ممارسة رياضة الدراجات في أي مكان في دبي هو توفر البنية التحتية الرياضية المتطورة والتي تتضمن مضامير دراجات هوائية مصممة وفق أحدث المعايير الدولية ذات مسارات آمنة تماماً.

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